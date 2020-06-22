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22 Haz 2020 - 12:37- Belediyeler G: 22 Haz 2020 - 12:38

Çankaya'dan, dar gelirli vatandaşların çocuklarına süt desteği

Çankaya Belediyesi, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi 2 bin 332 ailenin 0-6 yaş çocukları için başlattığı süt dağıtımına devam ediyor. Belediye, muhtarlıklar aracılığıyla 38 mahallede günlük süt dağıtımı yaptı.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi 2 bin 332 ailenin 0-6 yaş çocukları için başlattığı süt dağıtımına devam ediyor. Belediye, muhtarlıklar aracılığıyla 38 mahallede günlük süt dağıtımı yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ilçe sakinlerine yardım elini uzatan ve ihtiyaçlarını karşılayan Çankaya Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına süt yardımında bulunuyor. Sosyal Belediyecilik anlayışının örneklerini hizmetleriyle gösteren Çankaya Belediyesi, 0-6 yaş arası çocuklara günlük süt dağıtımını sürdürüyor. Çankaya Belediyesi'nin belirlediği ve belediyeden sosyal yardım alan vatandaşların çocukları için süt dağıtımı 38 mahallede gerçekleştirildi.

ÇOCUKLAR SAĞLIKLA BÜYÜSÜN

Çankaya Belediyesi olarak hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmeyeceği anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “ Pandemi süreciyle birlikte ekonomik sıkıntıya düşen çok sayıda aileye imkanlarımız ölçüsünde gıda kolisi ve temizlik malzemesi desteğinde bulunduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın 0-6 yaş arası çocuklarını da düşünerek süt dağıtımına başladık. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için gerekli olan süt ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. 38 mahalle muhtarlığımız aracılığıyla yaptığımız süt dağıtımında 2 bin 332 ailemize destek olduk” diye konuştu.
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22 Haz 2020 - 12:37 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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