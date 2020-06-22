Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan’ın Covid-19 nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.
22 Haz 2020 - 23:03- Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan hac açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan’ın bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini açıkladığını belirterek, ”2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.