Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 21.30’da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir. Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir” ifadelerine yer verildi.
22 Haz 2020 - 23:48- Gündem
Sağlık Bakanlığından hastanedeki yangınla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı, Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.