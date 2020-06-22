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22 Haz 2020 - 23:48- Gündem

Sağlık Bakanlığından hastanedeki yangınla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 21.30’da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir. Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

22 Haz 2020 - 23:48 İHA Ankara- Gündem

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