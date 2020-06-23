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23 Haz 2020 - 10:35- Belediyeler G: 23 Haz 2020 - 10:36

Ankara Büyükşehir’de tasarruf için malzemeler, ihtiyacı olan birimlerle paylaşılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yayımladığı genelge kapsamında israfı önlemek için tüm birimlerde tasarruf anlayışı yaygınlaşıyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yayımladığı genelge kapsamında israfı önlemek için tüm birimlerde tasarruf anlayışı yaygınlaşıyor. Belediye Meclisinde alınan karar sonrasında kaynakların etkin ve verimli kullanılması için Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ depolarındaki kullanılmayan malzemeler, ihtiyacı olan birimlerle paylaşılacak. Bedelli ya da bedelsiz olarak birimlere dağıtılacak malzemeler sayesinde önemli oranda tasarruf sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, tasarruf sağlamak amacıyla kaynakların etkin ve verimli kullanabilmesine yönelik bir çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yayımladığı tasarruf genelgesi ve Belediye Meclisinde alınan karar sonrası harekete geçen birimler tasarruf tedbirlerini birer birer hayata geçiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin depolarında bulunan malzemeler, ihtiyacı olan birimlerle paylaşılacak.

YILLARDIR DEPOLARDA BEKLEYEN MALZEMELER VAR

Yıllardır depolarda bekleyen temizlik malzemesinden araca, kıyafetten iş makinasına kadar çok sayıdaki malzeme bundan sonra dışardan alınmayarak tasarruf sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin depolarında kullanabilir durumdaki malzemelerin ihtiyacı olan birimlere bedelli ya da bedelsiz verilmesine yönelik çalışma, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

KURUMSAL HEDEF: TASARRUF

Depolardaki malzemelerin ihtiyacı olan birimlere transferi konusunda tespit çalışması yaptıklarını belirten Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanları ve belediyenin diğer birim yetkilileriyle bir toplantı düzenledi.

Şeffaflık, ortak akıl ve kaynakların etkin ve verimli kullanımının Ankara Büyükşehir Belediyesinin en önemli kurumsal hedefi olduğunu vurgulayan Ünsal, şöyle konuştu:

“Ocak ayında bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri depolarında bulunan malzemelerin ihtiyaçlara uygun kullanımını sağlamak istiyoruz. Konuyu Başkanımıza da ilettik, onayını aldık. Belediye Meclisinde de malzeme transferi kabul edildi. Buna göre Büyükşehir, ASKİ ve EGO'nun depolarında ihtiyaç fazlası olan, kullanılmayan malzemelerin ihtiyacı olan diğer birimlere bedelli ya da bedelsiz olarak devrini sağlayacağız. Biz bu çalışmanın iyi olacağını düşünüyoruz. Neticede bu kaynaklar hepimizin kaynağı, depolarda yıllarca kullanılmayan malzemeler var. Bunları kullanıma sunalım, ihtiyaçları karşılamaya sunalım istiyoruz.”

Bundan sonra belediye birimleri ihtiyaç duyduğu malzeme listesini bildirerek, bu depolardan karşılayabilecek. Bu sayede yeni malzeme alımının önüne geçilerek, önemli oranda tasarruf elde edilecek.
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23 Haz 2020 - 10:35 - Belediyeler

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