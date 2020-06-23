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23 Haz 2020 - 10:55- Gündem G: 23 Haz 2020 - 11:47

10 yıl önce bugün neler oldu? - 23 Haziran 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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ERDOĞAN PAPANDREU İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi için Türkiye’ye gelen Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile Çırağan Sarayı’nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi kısa bir süre görüntü alınmasına izin verildi.

AÇILIŞ TÖRENİNDE KOLTUK KRİZİ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Şanlıurfa’da katıldığı açılış töreninde kendisi için konulan protokol koltuğunu kaldırttı. Ayrımcılık istemediğini belirten Eker, diğer katılımcıları gibi sandalyede oturmayı tercih etti

VAN GÖLÜ’NDE KORKU DOLU DAKİKALAR

Van gölünde iki salla gezintiye çıkan ve salları alabora olan 7 kafadar, ölümden döndü Çevreden yetişen vatandaşlar ile polis ve jandarma ekipleri şahısları boğulma tehlikesinden kurtardı.

PAMUKOĞLU’NUN ARACI KAZA YAPTI

Hepar Genel Başkanı Osman Pamukoğlu boluda kaza yaptı. Kazadan Pamukoğlu yara almadan kurtulurken, eşi yaralandı.

23 Haz 2020 - 10:55 İHA İstanbul- Gündem

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