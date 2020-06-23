Keçiören Belediyesi tarımsal üretime destek için bostan kurdu

Keçiören Belediyesi, hizmet içi ihtiyaçlarını karşılamak için Bağlum’da bulunan bin metrekarelik alana bostan kurdu. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemiz, verimli toprakları ve 4 mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir şans olarak karşımıza çıkıyor. Biz de Keçiören Belediyesi olarak ilçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için verdiğimiz fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da üretim yapmaya başladık” dedi.

TARIMSAL ÜRETİM TEŞVİK EDİLİYOR

Keçiören Belediyesi, dünyada ve Türkiye’de etkisini gösteren koronavirüs (Kovid-19) vakasının ardından önem kazanan tarımsal üretim için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlayan Keçiören Belediyesi, son olarak bin metrekarelik alana kurulan bostan ile tarımsal üretime destek sağlayacak.

ÖRNEK ÜRETİM TASARRUF SAĞLAYACAK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, domates, biber, hıyar, kavun ve patlıcan üretiminin yapılacağı bostandan toplanan ürünlerin, belediye yemekhanesi başta olmak üzere, yine belediyeye ait tesislerde kullanılmasıyla hem tasarruf sağlanacağını hem de tarımsal üretim için örnek olunacağını kaydetti.

“ATA TOHUMUMUZU YAYGINLAŞTIRMALIYIZ”

Başkan Altınok, Keçiören’e bağlı Sarıbeyler, Güzelyurt, Kösrelik ve Çalseki köylerinde tarımsal üretime destek için ata tohumu dağıtıldığını, bu tohumların geleceğe taşınması konusunda ise çiftçilere büyük sorumlulukların düştüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız.”