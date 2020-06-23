Çankaya Belediyesi maske üretmeye başladı

Çankaya Belediyesi, koronavirüs salgınında kullanımı zorunlu hale getirilen maskeleri üretmeye başladı.

Günlük 2 bin 500 adet üretilebilen maske, belediye personeli ile işlemleri için belediyeye gelen ve yanında maske bulunmayan vatandaşlara veriliyor.

Çankaya Belediyesi kendi maskesini üretmeye başladı. Çankaya Evleri kurslarında eğitmen olarak görev yapan 15 kişiden oluşan ekip, Ümitköy Çankaya Evi’ne kurulan üretim bandında günlük 2 bin 500 adet maske üretiyor.

Belediye personelinin ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşların kullanımına yönelik hazırlanan maskeler, tamamen hijyenik bir ortamda üretiliyor. Maske üretimi yapılan Ümitköy Çankaya Evi’nde her gün düzenli olarak dezenfeksiyon yapılıyor. Personelin ilk girişte ateş ölçümü yapılan Çankaya Evi’nde, saat başı üretim makineleri sabunlu bezlerle siliniyor, tüm kullanım alanları dezenfektan ile temizleniyor.

Salgından korunmanın öncelikli önlemlerinden maske kullanımında ihtiyacı karşılamak için maske üretimi yapmaya başladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ümitköy Çankaya Evimizi maske üretim yeri olarak belirledik. Çankaya Evlerimizde eğitmen olarak görev yapan personelimiz, çalışma arkadaşları ve belediyemize gelen ve yanında maskesi bulunmayan vatandaşlarımızın kullanımı için maske yapmaya başladı. Geldiğimiz nokta maske kullanma zorunluluğunun uzun süreceğini gösteriyor. Biz de kendi imkanlarımızla kendi ihtiyaçlarımızı karşılama yoluna gittik. Şu an için günlük 2 bin 500 adet üretiyoruz. Belediyemize işlemleri için gelen hiçbir vatandaşımızı maskesiz almıyoruz. Maskesi yoksa biz veriyoruz. Ben vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, çıktıkları takdirde maske ve mesafe kuralına mutlaka uymalarını tekrar hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.