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23 Haz 2020 - 16:42- Gündem G: 23 Haz 2020 - 16:45

Türkiye’nin NATO’daki yeni askeri kuruluşu

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (MARSEC COE), Türkiye’nin NATO’ya akredite olan ikinci, NATO’nun ise 26’ncı mükemmeliyet merkezi olarak "Uluslararası askeri kuruluş" statüsüne kavuştu.
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Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın girişim ve katkılarıyla hız kazanan çalışmaların sonucunda Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, 8 Haziran’da NATO’ya akredite olarak uluslararası askeri kuruluş statüsüne ulaştı. Türkiye’nin NATO’ya akredite olan ikinci kuruluşu olan merkez, NATO’nun ise yirmi altıncı mükemmeliyet merkezi olma özelliğini taşıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde 12 Kasım 2012’de kurulan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, Türkiye liderliğinde çevre denizlerde yürütülen deniz güvenlik konularında eğitim, araştırma, geliştirme ve karşılıklı çalışabilirliğin geliştirilmesini amaçlıyor.

Uluslararası deniz güvenliği askeri projelerinde liderlik yapması beklenen merkez, aynı zamanda Türkiye’nin tezlerini NATO platformlarında çok daha güçlü seslendirmeye devam edecek. Merkez tarafından Türkiye’nin savunma sanayi ve akademik potansiyeli NATO ülkeleri ile paylaşılacak, NATO’nun köklü ve sadık bir müttefiki olan Türkiye’nin NATO içerisindeki katkı ve görünürlüğü artırılacak. NATO’nun deniz güvenliğine yönelik çabaları desteklenecek ve NATO’nun bu yöndeki dönüşümüne katkı sağlanacak merkez ile ittifakın deniz yapılanmasının güçlendirilmesine katkıda bulunulacak. Deniz güvenliği alanında bir çekim merkezi olması amaçlanan merkezin Türkiye’nin dünyaya açılan bir penceresi olarak marka bir uluslararası askeri kuruluş olması hedefleniyor.

SÜREÇ EYLÜL 2018’DE BAŞLADI

MARSEC COE’nin milli ihtiyaçlara ilaveten NATO’nun da ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte küresel bir marka olması hedeflenerek "NATO Akreditasyon ve Aktivasyon” faaliyetleri Eylül 2018’den itibaren başladı. Bu süreçte 18 Ekim 2019’da MARSEC COE kurucu ve sponsor ülke temsilcilerinin katılımıyla "Operasyonel ve Fonksiyonel Mutabakat Muhtıraları İmza Töreni" yapıldı. Mutabakat muhtıraları 27 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. MARSEC COE Akreditasyonu ise NATO’nun en üst karar mekanizmaları olan Askeri Komite (MC) ve Kuzey Atlantik Konseyi’nde (NAC) sırasıyla 20 Mayıs ve 8 Haziran 2020 tarihlerinde onaylandı.

23 Haz 2020 - 16:42 İHA Ankara- Gündem

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