“Camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camilerde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Erbaş “Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin” ifadelerine yer verdi.

(İHA)