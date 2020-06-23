Günün özeti - 23 Haziran 2020

"Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı.
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WHO: " Salgın her gün rekor kırıyor"
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 21 Haziran Pazar günü itibariyle bir günde dünya genelinde 183 bin yeni vaka kaydedildiğini ve bu vaka sayısının bugüne kadar ulaşılmış en fazla vaka sayısı olduğunu bildirdi. Bu vakaların son 1 milyonunun sadece son 8 günde kaydedilmiş olması DSÖ’yü endişelendiriyor.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan hac açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan’ın bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini açıkladığını belirterek, ”2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır” dedi.
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BM’den İsrail aleyhinde karar
BM İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planına karşı çıktı. karar tasarısı reddedildi.
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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 24, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.