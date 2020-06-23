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23 Haz 2020 - 20:51- Gündem G: 23 Haz 2020 - 21:38

Günün özeti - 23 Haziran 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
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"Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı.

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WHO: " Salgın her gün rekor kırıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 21 Haziran Pazar günü itibariyle bir günde dünya genelinde 183 bin yeni vaka kaydedildiğini ve bu vaka sayısının bugüne kadar ulaşılmış en fazla vaka sayısı olduğunu bildirdi. Bu vakaların son 1 milyonunun sadece son 8 günde kaydedilmiş olması DSÖ’yü endişelendiriyor.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan’ın bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini açıkladığını belirterek, ”2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır” dedi.

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BM’den İsrail aleyhinde karar

BM İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planına karşı çıktı. karar tasarısı reddedildi.

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Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 24, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.

(İHA)

23 Haz 2020 - 20:51 İHA İstanbul- Gündem

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