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24 Haz 2020 - 09:03- Gündem G: 24 Haz 2020 - 09:06

Cumhurbaşkanı imzasıyla 6 üniversiteye rektör Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, olimpiyat ikincisi ve Dünya ile Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

6 üniversiteye rektör atandı

Atama Kararlarına göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan atandı.

24 Haz 2020 - 09:03 İHA Ankara- Gündem

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