Cumhurbaşkanı imzasıyla 6 üniversiteye rektör Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, olimpiyat ikincisi ve Dünya ile Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp atandı.
6 üniversiteye rektör atandı
Atama Kararlarına göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan atandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.