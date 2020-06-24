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24 Haz 2020 - 09:41- Belediyeler G: 24 Haz 2020 - 10:14

Survivor heyecanı Ankara'da yaşatacak: Macera Parkı açılış için gün sayıyor!

Mamak’a birçok spor ve eğlence merkezi kazandıran Mamak Belediyesi, Kartaltepe Mahallesi’nde heyecan dolu bir tesis olan Macera Parkı’nı inşa etti. Her yaş grubunun faydalanabileceği 5600 metrekarelik alanda inşa edilen Macera Parkı,spor ve eğlenceyi bir arada buluşturacak.

Elif Duman
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Mamak’a birçok spor ve eğlence merkezi kazandıran Mamak Belediyesi, Kartaltepe Mahallesi’nde heyecan dolu bir tesis olan Macera Parkı’nı inşa etti. Her yaş grubunun faydalanabileceği 5600 metrekarelik alanda inşa edilen Macera Parkı,spor ve eğlenceyi bir arada buluşturacak.

Deneyerek ve yaşayarak öğrenmeyi geliştirme, kendi sınırlarını bilme, takım halinde çalışabilme, rekabet edebilme, özgüven ve cesaret geliştirme, risk alabilme ve odaklanma gibi yetenekleri geliştirmesinin yanı sıra katılımcılarına eğlence, heyecan, adrenalin başarı gibi duyguları yaşatması bakımından eşsiz bir deneyim yaşattıracak park açılış için gün sayıyor.

Park’taki son çalışmaları denetleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kartaltepe mahallemizde inşa ettiğimiz parkımız, özellikle gençlerimizin heyecan dolu anlar yaşayacağı, adrenalin tutkunlarının buluşma noktası olacak. Macera parkımızın her köşesinde heyecan verici aktiviteler yer alacak, açık hava sporları yapılabilecek. Gençlerimizin ve kendini genç hissedenlerin uğrak yeri olacak parkımız mahallemizin de cazibe merkezi olacak” dedi.

Mamak’ta maceraya az kaldı

Yapımı tamamlanarak açılışa sayılı günler kala çevre düzenleme çalışması gerçekleştirilen park, ziyaretçilerine Survivor heyecanı yaşatacak. Parkta, kaykay pisti, tırmanma duvarı, mayın tarlası, yassı köprü, karga ağaç, sarp tahtaları, hamak köprü, tahterevalli köprü, tünel geçişi, ayak izi, geometrik köprü, zikzak köprü, avatar köprü, sallanan disk, yaşam hattı, skate park, 14 parkur istasyonlu ip parkuru, kafeterya ve ziplin yer alıyor.
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24 Haz 2020 - 09:41 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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