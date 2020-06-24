10 yıl önce bugün neler oldu? - 24 Haziran 2020

YUNANİSTAN’DA BOMBALI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığı binasına bombalı paketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bombalı paketi açan bakanın koruma müdürü hayatını kaybetti.

MGK TOPLANTISI 6,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı 6,5 saat sürdü.

Toplantının ardından yapılan açıklamada terörie karşı alınması gereken ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

KIZILIRMAK DELTASINDA MANDALAR ARTIYOR

Türkiye’de en çok mandanın yaşadığı kızılırmak deltası’nda bu hayvanların sayısı artırılıyor.

İLK BİNA UÇURUMA, İKİNCİSİ KAYA KOVUĞUNA

Yapılan çalışmalar sayesinde popülasyonda önceki yıllara göre yüzde 30 artış sağlandı. 10 katlı binasına ulaşmak için 8 kat merdiven yaptıran rizeli müteahhit ilginç bir bina daha inşa ediyor.

Önceki bina 40 metre yükseklikteki uçurumun kenarına yapılırken, yeni bina ise devasa bir kaya kütlesi oyularak kayanın içerisinde yapılıyor.