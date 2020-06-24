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24 Haz 2020 - 09:54- Belediyeler G: 24 Haz 2020 - 09:56

Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu

Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar Anonim Şirketi bünyesinde Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kuruldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar Anonim Şirketi bünyesinde Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirilmesini istediği proje sayesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek bir çatı altında toplanırken, önemli ölçüde kadın istihdamı da sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), belediyeye bağlı tüm iştiraklerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kurulması yönünde verdiği talimat sonrası Metropol İmar Anonim Şirketi’ne bağlı olarak kurulan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kadın istihdamı da sağladı.

TEK ÇATI ALTINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ        

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışacak olan OSGB sayesinde Büyükşehir Belediyesi bundan sonra iş sağlığı ve güvenliği hizmetini dışardan almayacak.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tek çatı altında toplayan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, meslek risklerinin önlenmesi için çalışmalar gerçekleştirecek. Tüm birimler ve iştiraklerdeki personelin sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlayarak, çalışma şartlarının olumsuz etkilerden korunması için önlemler alacak olan birim, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler de düzenleyecek.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Belirli periyotlarla yıl boyu uzman eğitmenler tarafından çalışanlara verilecek eğitimlere öncelik verilecek.

Büyükşehir Belediyesinin 30 bin çalışanına hizmet vermek üzerine kurulan OSGB aynı zamanda diğer kurumlara da bu hizmeti vererek çalışmalarını sürdürecek.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

Birimde çalışan 20’ye yakın personelin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu ve pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Metropol İmar A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dilek ÖNAL, şu bilgileri verdi:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın çalışan kadınların desteklenmesi ve kadınların çalışma hayatına katılmasının sağlanması yönünde talimatı var. Bu anlayıştan yola çıkarak biz de burada kadın çalışan sayısını artırdık. Çok da başarılı işler çıkartıldığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde büyümekte olan şirketimizde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”
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24 Haz 2020 - 09:54 Ankara- Belediyeler

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