Kan bağışının önemi... Vatandaş seferber oldu!

Yenimahalle’de 2 günde 100 ünite kan bağışlandı

Yenimahalle Belediyesi, kan bağışının önemine dikkat çekmek için Türk Kızılayı ile ortaklaşa belediye önünde “ Kan Bağışı Etkinliği” düzenledi. Kızılay’dan özellikle pandemi sürecinde kan stokunun kritik seviyeye düştüğüne dair yapılan açıklamaları üzerine harekete geçen Yenimahalle Belediyesi, kan bağışı aracını belediye önüne getirerek personellere kan bağışı çağrısında bulundu. Kan bağışında bulunmak isteyen personel ve vatandaşlar kan vermek için seferber oldu.

“Kan vererek belki çok can kurtaracağız”

Kan bağışçılarını yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, duyarlı vatandaşlara ve personeline teşekkür ederek, “Kök hücre donörü olarak bir hayat kurtarsak bile bunun mutluluğu hepimize yeter. Bugün Yenimahalleliler olarak Türk Kızılayı’na kan vereceğiz. Yani hayat kurtaracağız. Yenimahalle’de sağlıklı yaşamı geliştirmek için 11 yıldır mücadele veriyoruz. Çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine herkesin yaşamaktan mutlu olduğu sağlıklı bir Yenimahalle’yi yaratmak uğruna mücadele veriyoruz. Bugün de insana hizmet edeceğiz. Kan vererek belki can kurtaracağız. İnsan başına gelmeden anlamıyor sağlık çok önemli bu yüzden duyarlı olalım” dedi.

Kan bağışı sayesinde Kızılay’a toplamda 100 ünite kan ve 25 kök hücre bağışı yapıldı.