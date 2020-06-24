Zabıta Memuru alımı başvuruları başladı! Son başvuru tarihi 29 Haziaran!

Çankaya Belediyesinin yeni Zabıta Memuru kadroları için başvurular başladı. 23-29 Haziran tarihleri arasında yapılacak başvurular sonucunda sınava hak kazanan zabıta adayları, 3 Temmuz’da belediyenin internet sayfasından ilan edilecek. Başvurular, Çankaya Belediyesinin Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe Yerleşkesi adresine yapılıyor. Sınavlar sonucunda başarılı olan 80 kişi Zabıta Memuru olmaya hak kazanacak.

Çankaya Belediyesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Zabıta Memuru alımı başvuruları başladı. Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesine kabul edilen başvuruların ilk gününde 1.550 kişi adaylık için başvurdu. Sınav başvuruları koronavirüs tedbirleri gözetilerek alındı.

29 Haziran’da sona erecek başvuruların ardından sınava girmeye hak kazanacak adayların listesi, 3 Temmuz’da Çankaya Belediyesinin internet sayfasından ilan edilecek. Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınavı başarıyla geçen 68’i erkek 12’si kadın toplam 80 kişi Zabıta Memuru olarak göreve başlayacak.

Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış kişilerin kabul edildiği başvuru kritelerine Çankaya Belediyesinin www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılabilir.