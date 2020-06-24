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24 Haz 2020 - 11:50- Belediyeler G: 24 Haz 2020 - 11:52

Başkan Altınok talimat verdi, sevimli yaşlı çift Keçiören’i gezdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Köselik köyünde yaşayan ve 2 yıldır şehir merkezini görmediklerini söyleyen yaşlı çifti belediyeye ait tesislerde misafir etti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Köselik köyünde yaşayan ve 2 yıldır şehir merkezini görmediklerini söyleyen yaşlı çifti belediyeye ait tesislerde misafir etti. Altınok, “Yaşlılarımızın gönlü milyonlarca, milyarlarca gönüldür. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Onlara sahip çıkmak ve onlardan hayır duası almak ise bize güç veriyor. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçede yaşayan asırlık çınarların yaşam öyküsünü anlatan “Keçiören’de Bir Ömür” isimli programa konuk olan Abdurrahman Bozkurt (87) ve Emine Bozkurt(76) çiftinin yaşam öyküsü kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi.

ALTINOK, ATATÜRK BOTANİK BAHÇESİ’NDE YAŞLILARLA BULUŞTU

Programda, Keçiören şehir merkezine iki yıldır hiç gitmediklerini belirten çiftin haberini alan Başkan Altınok ise ilgili personele talimat vererek Bozkurt çiftinin Keçiören’e getirilerek belediyeye ait tesislerde misafir edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen belediye personelleri, 65 Yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesiyle birlikte Bozkurt çiftini özel bir araçla köyden alarak Keçiören’e getirdi. Başkan Altınok da Bozkurt çiftini Atatürk Botanik Bahçesi’nde karşılayarak, burada yaşlılarla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

“HAYAT MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEDİLER”

Küçük yaşta evlenerek ömürlerini birbirine adayan sevimli yaşlı çiftin Keçiören’e bağlı Kösrelik köyünde doğayla iç içe bir yaşam sürdürdüğü bilgisini veren Başkan Altınok, “Hayat mücadelesinden hiç vazgeçmeyen Abdurrahman amca ve Emine teyzemiz son olarak 2 yıl önce Keçiören’e gelmişler. 12 çocuk dünyaya getiren yaşlılarımızın 4 çocuğu ise hayatını kaybetmiş. Buna rağmen hayata tutunduklarını ve mutluluk ışığının gözlerine yansıdığını görmek bizim için de bahtiyarlık sebebi oldu” ifadelerini kullandı.

“YAŞLILARIMIZ ÖNEMLİ BİRER DEĞERDİR”

Tüm yaşlılara karşı topyekûn hassas davranılması gerektiğine de vurgu yapan Altınok, şunları söyledi:

“Geçmişine sahip çıkmayanların geleceği olmaz. Anne ve babasının hayır duasını almayanın vay haline! Onlara karşı insanlık ve evlatlık görevimizi yerine getirelim. Yaşlılarımız; rıza, gönül ve dua almak için önemli birer değerdirler. Bir insanın gönlünün yıkılışı tüm âlemin yıkılışıdır. En şerefli ve en değerli varlık insandır. Hele de söz konusu anne, baba ve yaşlılarımızsa bu değer daha da anlamlıdır.”
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24 Haz 2020 - 11:50 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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