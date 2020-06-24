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24 Haz 2020 - 12:33- Belediyeler G: 24 Haz 2020 - 12:34

Rekreasyon alanlarında hedef: Verim ve tasarruf

Ankara Büyükşehir Belediyesi rekreasyon ve yeşil alanlar ile park ve bahçelerde toprak ve bitkilerin kalitesini artıran sıvı gübre kullanımına ağırlık vermeye başladı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi rekreasyon ve yeşil alanlar ile park ve bahçelerde toprak ve bitkilerin kalitesini artıran sıvı gübre kullanımına ağırlık vermeye başladı. Yeni sezonda piyasanın altında fiyattan sıvı gübre aldıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, bu yöntem sayesinde 36 milyon TL tasarruf sağladıklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gübreleme sezonun başlamasıyla birlikte rekreasyon ve yeşil alanlar ile park ve bahçelerde 7/24 gübreleme çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tasarruf çağrısı sonrası harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı toprak analiz çalışması yaparak sıvı gübre tekniğine ağırlık verme kararı aldı.

SADECE GÜBREDEN 36 MİLYON TL TASARRUF

Önceki dönemde gübrenin ithal ve tek bir firmadan temin edilmesi nedeniyle yüksek fiyatlardan satın alındığını tespit ettiklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, toprağın ihtiyacına yönelik ve daha uygun fiyatlı gübre temin ettiklerine dikkat çekti.

Sıvı gübreleme sayesinde toprağın verimini artırdıklarını vurgulayan Güldaş, bu teknik sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını da açıkladı:

“Başkentimizde 25 milyon metrekare yeşil ve rekreasyon alanında bakım onarım hizmetlerini yürütüyoruz: ANFA Genel Müdürlüğü aracılığıyla bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gübreleme işlemi yapılıyor. Kayıtları incelediğimizde çok uzun yıllardır hiç bir toprak analizi yapılmadan bu gübrelemelerin yapıldığını gördük. Halbuki bir yere gübre uygulaması yapılacaksa toprak analiziyle bitkinin gerçek ihtiyacı nedir onu bilmek gerekir. Bir de tek tip bir şartname oluşturulmuş ve tek bir firmaya ait gübre kullanılmış. Piyasanın altında gübre alarak ve sıvı gübre yöntemi sayesinde önceki senelere nazaran 36 milyon TL tasarruf sağlamış olduk.”

İLK KEZ SIVI HÜMİK ASİT KULLANILIYOR

Belirlenen noktalardan alınan toprak örneklerinin analizini yaptıklarını, potasyum miktarının fazla olmasından dolayı bitki yapraklarında sararma ve kuruma riski olabileceğini gördüklerini ifade eden Güldaş, bu nedenle bitkinin ve toprağın ihtiyacına göre ilk kez sıvı hümik asit kullandıklarını anlattı:

“Toprak analizi yapılmadan tek bir gübre çeşidi kullanıldığından ve yıllardır aynı gübrenin kullanılması sonucu toprakta ihtiyaç olan belirli bitki besin elementlerinin karışlanamadığını, bir kısmında da gereğinden fazla verildiği için birikim yaptığını gördük. Bu da yer yer bitkileri sarartarak, kalsiyum ve magnezyum gibi elementlerin alımını engelliyor. Bizler de bu sene yeni tip uygulamalarla sıvı hümik asit, leonardid gibi bitki besin öğelerini devreye soktuk. Bunlar hem toprağın yapısını iyileştirecek hem de toprağa gereksiz gübre verip paraların boşa gitmesini önlemiş olacak.”

ANFA EKİPLERİ 7/24 YEŞİL ALAN MESAİSİNDE

Sıvı gübreleme tekniği konusunda eğitim alan ANFA ekipleri, ilk olarak Keçiören Esertepe Parkı’nda çalışmalara başladı.

60 personel ile 3 vardiya halinde ve 22 tanker aracıyla birlikte aralıksız sürdürülen gübreleme çalışmalarını yerinde inceleyen ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan da, ihtiyaca yönelik gübreleme tekniğini Büyükşehir Belediyesine ait tüm rekreasyon alanlarına uygulayacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bu sezonun bol yağmurlu geçmesi atılan gübrelerin daha etkili olmasını sağlayacak. Bitki besin elementi açığını kapatmak, toprak yapısını düzeltmek ve bu sayede alanlarımızın daha bakımlı olmasını sağlamak amacıyla gübreleme programını başlattık. Gece gündüz vardiyalı çalışma sistemiyle Ankara'da gübre atım uygulamasına devam edeceğiz, yeşil alanlarımız daha da canlanacak.”
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24 Haz 2020 - 12:33 Ankara- Belediyeler

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