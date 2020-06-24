Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Haz 2020 - 13:06- Gündem G: 24 Haz 2020 - 14:02

Maske kullanma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.
mask

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi. Talimatta salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi. Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

24 Haz 2020 - 13:06 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
“Camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz” mask
“Camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz”
Türkiye’nin NATO’daki yeni askeri kuruluşu mask
Türkiye’nin NATO’daki yeni askeri kuruluşu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Macron’un sözlerine cevap mask
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Macron’un sözlerine cevap
MSB’den komando paylaşımı mask
MSB’den komando paylaşımı
10 yıl önce bugün neler oldu? - 23 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 23 Haziran 2020
Sağlık Bakanlığından hastanedeki yangınla ilgili açıklama mask
Sağlık Bakanlığından hastanedeki yangınla ilgili açıklama
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı mask
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu! mask
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu!
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!

GALERİ

İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber mask
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu: 14 ölü mask
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu: 14 ölü
Meteoroloji’den korkutan uyarı! Sel, su baskını, yıldırım... mask
Meteoroloji’den korkutan uyarı! Sel, su baskını, yıldırım...
Trafiğe Meydan Okudu! 10 kişilik ailesini bir motosiklete bindirdi mask
Trafiğe Meydan Okudu! 10 kişilik ailesini bir motosiklete bindirdi
CHP’li Kaftancıoğlu’nun 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onandı - Video Haber mask
CHP’li Kaftancıoğlu’nun 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onandı - Video Haber
Hortuma yakalanan sürücü böyle kurtuldu! Sürücünün zor anları kamerada mask
Hortuma yakalanan sürücü böyle kurtuldu! Sürücünün zor anları kamerada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL