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24 Haz 2020 - 14:57- Gündem G: 24 Haz 2020 - 15:29

2020 hac ücretleri iade edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. Suudi Arabistan’da sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac ibadeti için uygulanacak sıkı kuralları açıkladı.
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Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı da, bu karara ilişkin ‘2020 yılı hac ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.

İslam’ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye’den 2 milyon 298 bin 800 vatandaş ön kayıt yaptırmıştı. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile bu yıl hac ibadetini yerine getirecek 83 bin 430 kişinin isimlerinin belirlendiği kaydedildi.

Ayrıca 13 Ocak’tan itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtların yapıldığı anımsatıldı.

Bu çerçevede, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlardan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri de kendilerine iade edilecek…

SUUDİ ARABİSTAN’DAN SIKI HAC KURALLARI

Bu arada Suudi Arabistan bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac ibadeti için uygulanacak sıkı kuralları da açıkladı. Bu kapsamda hacı adaylarının 10 binden az olması bekleniyor.

Hacılara öncesinde kovid-19 testi yapılacak ve hac sonrasında 14 gün evlerinde karantinada kalacaklar.

İbadetleri sırasında hacılara sağlık ekipleri eşlik edecek. Bunun yanı sıra acil bir duruma karşı bir hastane ve Mina’da bir sağlık merkezi tahsis edildi.

24 Haz 2020 - 14:57 İHA Ankara- Gündem

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