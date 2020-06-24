24 Haz 2020 - 20:12- Gündem

Türkiye’de korona virüsten 24 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25 olduğunu açıkladı. Bugün 53 bin 486 test yapılırken, bin 492 yeni vaka tanısı konuldu, bin 386 kişi ise iyileşti.