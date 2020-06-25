Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1’i ağır 2 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi Taşdelen Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silah ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, Gökhan E, pompalı tüfek ile ateş ederek Bedirhan Ş.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bedirhan Ş, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile ağır yaralanırken Ömer Ş. ise başına aldığı dipçik darbeleriyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere sevk edilirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. Bedirhan Ş.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.