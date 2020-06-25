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25 Haz 2020 - 09:53- Belediyeler G: 25 Haz 2020 - 10:01

Görenleri büyülüyor! Bini aşkın...

Mamak Belediyesi ilçe genelinde başlatılan peyzaj çalışmaları kapsamında farklı noktaları güllerle donatıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi ilçe genelinde başlatılan peyzaj çalışmaları kapsamında farklı noktaları güllerle donatıyor. Mevsimlik çiçek dikiminin yanı sıra ağaç, süs bitkisi dikimi ile yeşil alan çalışmalarını da başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi, Mamak’ı güllerle donatıyor. Başlatılan çalışmalar kapsamında bini aşkın rengarenk gül toprakla buluştu. Dikilen güller hem göz kamaştırıyor hem de estetik bir görünüm kazandırıyor.

Hem ilçemiz hem gönüller renkleniyor

Kent estetiğine büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, peyzaj çalışmalarına hız kazandırdıklarını kaydetti. Köse, “Bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken öte yandan da ilçemizde estetik dokunuşlar gerçekleştiriyoruz. Bir yandan rengarenk güllerle Mamak’ımızı süslüyor diğer yandan da mevsim çiçekleriyle de ilçemizi renklendiriyoruz. Yaz boyunca 150 bin mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştireceğiz. Halkımızdan da ricamız, bu güllerin ve çiçeklerin ekili olduğu yerlere dikkat etmeleri ve bu alanları yaya geçiş yolu haline getirmemeleridir. Bunları korumak vatandaşımızın elindedir. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliği ile ilçemizin gönülleri renkleniyor.” dedi.
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25 Haz 2020 - 09:53 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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