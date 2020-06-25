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25 Haz 2020 - 11:39- Gündem G: 25 Haz 2020 - 11:44

Son Dakika! 65 yaş ve üstüne tatil izni!

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

25 Haz 2020 - 11:39 İHA Adana- Gündem

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