Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Kayseri’ye gitti. Bakanların ve komutanların ilk durağı 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı oldu.
25 Haz 2020 - 12:35- Siyaset Güncelleme: 25 Haz 2020 - 13:26
Bakan Akar ve komutanlar Kayseri’de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve komutanlar ile birlikte Kayseri’ye gitti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.