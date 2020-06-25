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25 Haz 2020 - 21:46- Gündem G: 25 Haz 2020 - 21:50

Günün özeti - 25 Haziran 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti"
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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı.

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Maktul ile katil’in mezarları böyle görüntülendi

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin yasalaşmasının ardından, birçok vatandaş merhum Başbakan Adnan Menderes’in mezarını ziyaret etti. Yassıada kararları “yok” sayılarak tarihten silinirken Adnan Menderes’in anıt mezarında sevgi hakimdi. Doğu Türkistan göçmeni 60 yaşındaki bir kadın Menderes’in mezarı başında namaz kıldıktan sonra Menderes’e olan sevgisinden bahsederek, “Bizi buralara Menderes getirdi. Bu adamı nasıl idam ettiler?” dedi. Kararların ortadan kaldırılmasının ardından Yassıada kararlarına imza atan Salim Başol’un Ankara’da bulunan mezarında ise sessizlik hakimdi.

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BM, libya’daki olayları inceleyecek

BM, Libya’daki olayları incelemek için komisyon kurdu. Uzmanlar delil toplayarak ihlalleri belirleyecek.

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65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni korona tedbirleri alındı.

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Suudi Arabistan’da sebze halinde büyük yangın

Suudi Arabistan’ın Sakaka kentinde yer alan sebze halinde büyük çaplı yangın çıktı.

25 Haz 2020 - 21:46 İHA İstanbul- Gündem

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