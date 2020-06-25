Günün özeti - 25 Haziran 2020

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti"
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı.
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Maktul ile katil’in mezarları böyle görüntülendi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin yasalaşmasının ardından, birçok vatandaş merhum Başbakan Adnan Menderes’in mezarını ziyaret etti. Yassıada kararları “yok” sayılarak tarihten silinirken Adnan Menderes’in anıt mezarında sevgi hakimdi. Doğu Türkistan göçmeni 60 yaşındaki bir kadın Menderes’in mezarı başında namaz kıldıktan sonra Menderes’e olan sevgisinden bahsederek, “Bizi buralara Menderes getirdi. Bu adamı nasıl idam ettiler?” dedi. Kararların ortadan kaldırılmasının ardından Yassıada kararlarına imza atan Salim Başol’un Ankara’da bulunan mezarında ise sessizlik hakimdi.
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BM, libya’daki olayları inceleyecek
BM, Libya’daki olayları incelemek için komisyon kurdu. Uzmanlar delil toplayarak ihlalleri belirleyecek.
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65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.
TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni korona tedbirleri alındı.
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Suudi Arabistan’da sebze halinde büyük yangın
Suudi Arabistan’ın Sakaka kentinde yer alan sebze halinde büyük çaplı yangın çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.