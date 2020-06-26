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26 Haz 2020 - 09:48- Asayiş G: 26 Haz 2020 - 09:56

İçişleri Bakanlığı: "3 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı: "Tunceli’nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."
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İçişleri Bakanlığı: "Tunceli’nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi."
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26 Haz 2020 - 09:48 İHA Ankara- Asayiş

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