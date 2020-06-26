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26 Haz 2020 - 10:09- Belediyeler G: 26 Haz 2020 - 10:16

Dayanışmanın en güzel örneği!

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Elif Duman
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Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Gülüm ve Kılıç, Başkan Balcı’ya hastanelere ve sağlık çalışanlarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. 

Başkan Balcı’ya nezaket ziyareti… Göreve geldiği ilk günden itibaren Altındağ sınırları içerisindeki hastanelerle yakın ilişki içerisinde olan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 

ALTINDAĞ’I KONUŞTULAR

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Balcı “Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir araya gelmemiz Altındağ’ı konuşmamız için de bir fırsat oldu. Bu vesileyle ilçemizi ilgilendiren sağlık konularını istişare imkanı da bulduk” dedi. 

“DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Hastanelere ve sağlık çalışanlarına verilen desteğin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Pandemi öncesinde de bölgemizdeki hastaneler ve sağlık çalışanlarımızla olumlu iş birliğimiz vardı ve her zaman yanlarındaydık. Hastane bahçelerinde tadilat ve onarım çalışması gerçekleştirdik, otopark desteği verdik, kaldırımlarını yeniledik, yollarını onardık, peyzaj çalışmaları yaptık. Pandemi sürecinde de bu olumlu iş birliğimiz devam etti. Bölgemizde bulunan hastanelerin bahçelerini, sağlık çalışanlarımıza moral olsun diye rengarenk lalelerle donattık. Altındağ Belediyesi Konukevi'ni sağlık çalışanlarımızın kullanımı için tahsis ettik. Hastanelerle ve sağlık çalışanlarıyla hep irtibat halinde olduk, bu süreçte dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Yüzlerini güldürebildiysek, daima yanlarında olduğumuzu hissettirebildiysek ne mutlu bize..." ifadelerini kullandı. 
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26 Haz 2020 - 10:09 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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