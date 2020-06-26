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26 Haz 2020 - 11:03- Gündem G: 26 Haz 2020 - 11:10

Bakan Soylu’dan Manisa depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir."
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İçişleri Bakanı Soylu: "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir."

26 Haz 2020 - 11:03 İHA Ankara- Gündem

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