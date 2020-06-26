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26 Haz 2020 - 11:51- Belediyeler G: 26 Haz 2020 - 12:16

Başkan Altınok: ''Burs veren tek Belediyeyiz''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde KEDEM Kurs Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS) öncesinde KEDEM Kurs Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Altınok, “Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunamaz. En değerli başarı da bileğin hakkıyla kazanılan başarıdır. Hedefinizi koyacaksınız ve inşallah başarıya doğru koşacaksınız. Biz de öğrencilerimize burs vererek bu başarıya katkı sunacağız. Burs verme hizmetini 1994’te ilk göreve geldiğimizde yine biz başlattık. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) web sayfasından baktığınızda burs veren tek belediyenin Keçiören Belediyesi olduğunu göreceksiniz ”dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 27-28 Haziran 2020’de gerçekleştirilecek olan YKS öncesinde KEDEM Kurs Merkezi öğrencileriyle birlikte pasta keserek başarı dileklerini iletti. Altınok, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleşirken programda öğrencilere yönelik bir de motivasyon konuşması yaptı.

“VATAN SEVGİSİ VATANA HİZMETLE ÖLÇÜLÜR”

Öğrencilere ve velilere yönelik konuşmasında çalışmanın önemine vurgu yapan Altınok, “Kendinize karşı ailemize karşı devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarımız var. Atatürk ne diyor, ‘Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor.’ Bu anlamda sizler, hayırlı bireyler olarak ülkemizi Atatürk`ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksınız” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERE BAŞARI PUANLAMASI

Kurs merkezindeki başarıyı artırmak için öğretmenlerin de başarılı olması gerektiğine dikkati çeken Altınok, burada görev yapan öğretmenlerin sınavla göreve başladığını, her yeni dönemde başarı puanlaması yapılarak eğitimin kalitesini artıracaklarını da söyledi.

“TÜRKİYE KAYNAK BAKIMINDAN ZENGİN BİR ÜLKEDİR”

Başkan Altınok, salonda bulunan öğrenciler için Türk bayrağı benzetmesi yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz.  Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa yüzde sekseni bizim ülkemizde mevcuttur. Bu anlamda çalışacağız, gönül insanı, gönül adamı olacağız. Cengiz Aytmatov`un güzel bir sözü var: ‘Her gün adam olmak ve her gün adam kalmak.’ Sizlerin de başarılı olup olmadığınızı yine öğretmenlerimizle birlikte takip edeceğiz.”

ÖĞRENCİLERDEN ALTINOK’A TEŞEKKÜR

Altınok, konuşmasının sonunda öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte pasta kesti. Kurs Merkezi hizmeti için Başkan Altınok’a teşekkür eden öğrenciler, programın sonunda Altınok’a çiçek takdim ettiler.
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26 Haz 2020 - 11:51 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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