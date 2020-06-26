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26 Haz 2020 - 16:53- Asayiş G: 26 Haz 2020 - 16:54

Ortalık cehenneme döndü! Ehliyetsiz genç dehşet saçtı!

Sancaktepe’de iddiaya göre ehliyet olmayan bir genç kullandığı araç ile park halindeki 4 araca ve seyir halinde 1 kamyonete çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası genç olay yerinden kaçarken 3 kişide yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, Atatürk Caddesi’nde 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre babasının 34 ES 0529 plakalı aracını alan 18 yaşından küçük genç direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki 4 araca ve seyir halindeki bir kamyonete çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken seyir halindeki kamyonet yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası cadde adeta cehenneme dönerken olayda 3 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre makas atarak gittiği söylenen genç kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kazayı gören bir görgü tanığı "Yukarından çok sür’atli geliyordu. Fren izi de 100 metre vardı. İlk kamyonete vurdu sonra diğer araçlara. Baya sür’atliydi makas atarak gidiyordu" dedi.
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26 Haz 2020 - 16:53 İHA İstanbul- Asayiş

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