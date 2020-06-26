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26 Haz 2020 - 17:03- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS tarihiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. : "Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. YKS tarihi bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur
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" dedi.

(İHA)

26 Haz 2020 - 17:03 İHA Ankara- Gündem

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