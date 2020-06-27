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27 Haz 2020 - 09:34- Gündem G: 27 Haz 2020 - 09:46

KDK’dan ÖSYM’ye: “Öğrencinin sınavını geçersiz sayamazsın”

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) düzenlediği Yabancı Dil Tespit Sınavına (YDS) giren bir öğrencinin sınavının iptal edilmesi, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) şikayet edildi.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin ( ÖSYM) düzenlediği Yabancı Dil Tespit Sınavına (YDS) giren öğrencinin sınavının iptal edilmesi, Ombudsmanlığa şikayet edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) şikayet başvurusu yapan öğrenci, ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavında gözetmenlerin kimliğiyle uzun süre ilgilendiğini, sınav esnasında ve sonrasında gözetmenlere bir sorun olup olmadığını sorduğunu ve “Sorun yok” cevabını aldığını belirtti. Sınav sonrasında sonucunu beklerken kimliğindeki fotoğrafın üzerinde yer alan soğuk damganın belirsiz olması nedeniyle sınavının iptal edildiğini öğrenen genç KDK’ya (Ombudsman) başvurarak, sınavının geçerli sayılmasını ve puanının hesaplanmasını talep etti.

KDK öğrencinin başvurusu üzerine ÖSYM’den bilgi ve belge talep ederek araştırmalarda bulundu. Yapılan incelemenin neticesinde tereddüt yaşanan hususun nüfus cüzdanının ön yüzündeki soğuk damganın belirsiz olmasından kaynaklandığı anlaşıldı. KDK uzmanları salon görevlilerinin aday listesi, sınav giriş belgesi vb. belgelerde yer alan fotoğraflarla adayın görüntüsünü karşılaştırarak basit bir çözüm üretebileceklerini kaydetti. Çözüm yerine nüfus cüzdanının sahte olması ihtimaliyle sınavın geçersiz sayılmasının hakkaniyete sığmadığını, eğer sahte nüfus cüzdanı bahis konusu ise sınav görevlilerinin suç duyurusunda bulunması gerektiğinin altı çizildi. Adayın yanında pasaportunun da bulunduğu ancak sınav görevlilerinin şüpheleri üzerine başka kimlik kartı sormak yerine adaya haber vermeden sınavın iptal edilmesiyle sonuçlanacak bir duruma imza attıkları aktarıldı.

ÖSYM’nin sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinde sınav güvenliğini aşan bir tutum barındırdığının ifade edildiği kararda, adayın sınavının iptal edilmesinin orantısız bir müdahale olduğu değerlendirildi. KDK verdiği tavsiye kararında, başvuran öğrencinin biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulanmasının yapılmasına ve doğrulama neticesinde tereddüdün olmaması halinde sınavın geçerli sayılarak puanın açıklanması gerektiği belirtildi. Karar, adaya ve ÖSYM’ye iletildi.

27 Haz 2020 - 09:34 İHA Ankara- Gündem

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