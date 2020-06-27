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27 Haz 2020 - 09:42- Gündem G: 27 Haz 2020 - 09:44

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

TYT dolayısıyla 15.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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TYT dolayısıyla 15.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

27 Haz 2020 - 09:42 İHA Ankara- Gündem

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