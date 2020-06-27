10 yıl önce bugün neler oldu? 27 Haziran 2020

MAVİ MARMARA SALDIRISINI PROTESTO ETTİLER
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan 50 kişilik grup, İsrail donanmasının Mavi Marmara gemisine saldırısını protesto etti.
Filistin bayraklı göstericiler, saldırıda şehit olanların isimleri yazılı dövizleri de taşıdı.
ERDOĞAN VE OBAMA G-20 ZİRVESİNDE
G-20 zirvesi Kanada’nın Toronto şehrinde yapıldı. Zirveye katılan Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
M. JACKSON ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
25 Haziran 2009’da ölen şarkıcı Michael Jackson, Los Angeles’te aile üyelerinin de katıldığı gala ile anıldı.
PERŞEMBE İLÇESİ YARIŞMALARLA ŞENLENDİ
Ordu’nun Perşembe ilçesinin 65. yıl etkinliklerine katılanlar gönüllerince eğlendi.
Su sporları ve uçurtma yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.