Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Haz 2020 - 11:19- Belediyeler G: 27 Haz 2020 - 11:51

Ankara'da asansör ve yürüyen merdivenler elden geçiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent genelinde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent genelinde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, alt ve üst geçitlerdeki ekonomik ömrünü tamamlayan yürüyen merdivenleri de değiştiriyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda hizmet veren ancak kullanım ömrünü tamamlayan asansör ile yaya alt ve üst geçitlerindeki yürüyen merdivenleri yeniliyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri Başkent’in dört bir tarafında yürüyen merdivenlerin montaj ve demontaj işlemi için 7/24 yoğun bir mesai harcıyor.

ÇALIŞMAYAN, BOZULAN YÜRÜYEN MERDİVENLER DEĞİŞTİRİLİYOR

Bilkent Alt Geçidi başta olmak üzere Pursaklar Protokol Yolu’ndan Esertepe Rekreasyon alanına, Hacettepe Hastanesi’nden Ceza İnfaz Kurumu önündeki asansörlere kadar birçok noktada bakım ve onarım çalışması yapan ekipler son olarak Mevlana Bulvarı üzerindeki Gazi Üniversitesi Hastanesi üst geçidinin ekonomik ömrünü tamamlayan iniş-çıkış yürüyen merdivenlerinin söküm işlemini gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve ekonomik ömrünü tamamlanmış, yüksek onarım maliyeti olan 2 yürüyen merdiveni kaldıran ekipler, Esertepe Rekreasyon alanı içerisindeki yanlış imalattan dolayı atıl durumda bulunan yürüyen merdiveni Gazi Üniversitesi Hastanesi önüne monte edecek.

38 YÜRÜYEN MERDİVEN DAHA YAPILACAK

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ayrıca Esertepe Rekreasyon alanı içerisinde kullanılmayan ancak çalışır durumdaki 38 yürüyen merdiveni Ankara'da ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirecek.

Büyükşehir Belediyesinin son dönemde bakım ve onarım çalışmalarını kendi imkanlarıyla yaptığını vurgulayan Kent Estetiği Asansör ve Yürüyen Merdiven Birim Sorumlusu Yunus Emre Bostancı, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla 'Ankara’da çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven kalmayacak' hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve konforlu hizmet verebilmek adına Ankara'nın her yerinde müdahalelerimizi sürdürmekteyiz” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Altınok: “Göletten 2,5 ton atık topladık” mask
Başkan Altınok: “Göletten 2,5 ton atık topladık”
Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği Yarışmasına 5 projeyle gidiyor mask
Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği Yarışmasına 5 projeyle gidiyor
Büyük onur! “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı”na layık görüldü mask
Büyük onur! “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı”na layık görüldü
Son aşamaya gelindi! “Servis Park” geliyor mask
Son aşamaya gelindi! “Servis Park” geliyor
Yenimahalle’de hedef yüzde 40 daha temiz hava mask
Yenimahalle’de hedef yüzde 40 daha temiz hava
Türkiye'nin en kapsamlı Türk Tarih Parkı ve Müzesi Etimesgut'ta yapılıyor mask
Türkiye'nin en kapsamlı Türk Tarih Parkı ve Müzesi Etimesgut'ta yapılıyor
Başkan Altınok: ''Burs veren tek Belediyeyiz'' mask
Başkan Altınok: ''Burs veren tek Belediyeyiz''
Pandemi gölgesinde Kurban Bayramı hazırlıkları başladı mask
Pandemi gölgesinde Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
Ankara Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği mask
Ankara Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği
Ankara'da Öğrencilere abonman kart bakiyeleri iade edildi mask
Ankara'da Öğrencilere abonman kart bakiyeleri iade edildi

27 Haz 2020 - 11:19 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Büyük onur! “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı”na layık görüldü mask
Büyük onur! “Üstün Hizmet ve Başarı Beratı”na layık görüldü
Son aşamaya gelindi! “Servis Park” geliyor mask
Son aşamaya gelindi! “Servis Park” geliyor
Yenimahalle’de hedef yüzde 40 daha temiz hava mask
Yenimahalle’de hedef yüzde 40 daha temiz hava
Türkiye'nin en kapsamlı Türk Tarih Parkı ve Müzesi Etimesgut'ta yapılıyor mask
Türkiye'nin en kapsamlı Türk Tarih Parkı ve Müzesi Etimesgut'ta yapılıyor
Başkan Altınok: ''Burs veren tek Belediyeyiz'' mask
Başkan Altınok: ''Burs veren tek Belediyeyiz''
Pandemi gölgesinde Kurban Bayramı hazırlıkları başladı mask
Pandemi gölgesinde Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu mask
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi mask
İçişleri Bakanlığı’ndan ’İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri’ genelgesi
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak? mask
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımlandı... Yasak hangi saatler arasında uygulanacak?

GALERİ

Turizmi lezzetleriyle tutkuya dönüştüren rota: Güneydoğu mask
Turizmi lezzetleriyle tutkuya dönüştüren rota: Güneydoğu
Annesiz kalan yavruya esnaf sahip çıktı! - Video Haber mask
Annesiz kalan yavruya esnaf sahip çıktı! - Video Haber
Lezzetini Istranca Dağları'ndan alan fasulye binbir emekle yetiştiriliyor mask
Lezzetini Istranca Dağları'ndan alan fasulye binbir emekle yetiştiriliyor
Doğa harikası Ekşisu kaynak sularıyla "yaşam kaynağı" oluyor mask
Doğa harikası Ekşisu kaynak sularıyla "yaşam kaynağı" oluyor
Aile dehşeti yaşadı! Meraklı çocuğun oyunu kabusa döndü! mask
Aile dehşeti yaşadı! Meraklı çocuğun oyunu kabusa döndü!
Derya’ya hüzünlü veda! Genç kızın cesedi... - Video Haber mask
Derya’ya hüzünlü veda! Genç kızın cesedi... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL