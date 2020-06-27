Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerek, Tekirdağ'da düzenlenen ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.