CHP’li gençlerden provokatif sınav pankartı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bazı caddelere " ÖSYM manipülasyon yapacak kaybettiniz diye, kitapçıkların başından ayrılmayın" yazılı pankartlar asıldı. Bu pankartların fotoğrafının "CHP Esenyurt Gençlik Örgütü" isimli sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı. Güvenlik güçlerince paylaşımları yaptığı tespit edilen CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler, alınan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Esenyurt Gençlik Örgütü imzalı 5 pankart güvenlik güçlerince toplatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.