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28 Haz 2020 - 10:03- Belediyeler G: 28 Haz 2020 - 10:11

''Dünya genelinde artış var, rehavete kapılmamalıyız''

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında; ilçe genelinde muhtarlıklar ve esnafa uyulması gereken kuralları hatırlatarak maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında; ilçe genelinde muhtarlıklar ve esnafa uyulması gereken kuralları hatırlatarak maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor.

Yapılan kontrollerde ekipler tarafından, iş yerlerinde dezenfektan bulundurulup bulundurulmadığı, çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmalarıayrıca genel sağlık ve temizlik kurallarına uyulması ile kapalı alanların sık sık havalandırılması hususunda iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Kapasite konusunda da esnafa kuralları hatırlatan ekipler tüm işyerlerine maske ve dezenfektan dağıttı.

Virüse karşı denetimlerin rutin olarak devam edeceğini ifade eden Yenimahalle zabıtası, tüm esnaflardan daha çok duyarlılık beklediklerini ifade ederek, gerekli önlemleri alan iş yerlerine de ayrıca teşekkür etti.

Yaşar, “Dünya genelinde artış var”

Koronavirüs salgını ile mücadelede vatandaşları uyaran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Normalleşme sürecindeyiz ancak maalesef dünya genelinde vaka sayılarında artış olduğunu görüyoruz. Havalar ısındı, yaz geldi diye tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu süreçte rehavete kapılmamalı, el temizliği, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Yaşadığımız bu zorlu süreci hep birlikte mücadele ederek atlatacağız. Esnafımıza gerekli uyarılarda bulunmaya devam ediyor, halk sağlığı için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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28 Haz 2020 - 10:03 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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