Makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde katıldığı 9 tesisin açılış ve temel atma töreninin ardından kent merkezine dönüşünde yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Bir vatandaşın 1969 model klasik otomobilini kullanması yönündeki ısrarlı teklifini geri çevirmeyen Oktay, şoför koltuğuna oturduğu aracı şehir merkezine kadar kullandı. Yozgat ziyareti sırasında heyette bulunan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yolcu koltuğunda kendisine eşlik etti. Yol boyunca kendisini bekleyen Yozgatlı hemşehrileriyle sık sık selamlaşan Oktay, zaman zaman Taner Yıldız’la sohbet ederek anılarını anlattı.
Oktay seyahati sırasında araçta bulunan Taner Yıldız’a Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya’nın seslendirdiği “Yozgat Sürmelisi” parçasını dinletti.
Oktay, yoğun programı sırasında yapılan sürprizle gerçekleştirdiği sürüşün ardından araç sahibiyle sohbet etti ve duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Oktay ayrıca, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.