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28 Haz 2020 - 11:29- Belediyeler G: 28 Haz 2020 - 11:30

Başkentli adrenalin tutkunlarını buraya! Türkiye’nin en uzun...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nda hizmet veren bir kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun Dağ Kızağı Parkı’nda tur atarak adrenalin tutkunlarını buraya davet etti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nda hizmet veren bir kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun Dağ Kızağı Parkı’nda tur atarak adrenalin tutkunlarını buraya davet etti. Altınok, “İlçemizde hem sosyal aktivite hem de sportif faaliyet anlamında istifade edilmesi gereken dağ kızağımız, hem uzunluğuyla hem de doğa ile iç içe bir noktaya konumlandırılmış olmasıyla eşsiz bir eserdir. Kartaltepe Mesire Alanı’nı park, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştireceğiz” dedi.

“KEÇİÖREN CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Başkan Turgut Altınok Keçiören’i yeni ve farklı yatırımlarla cazibe merkezi haline getireceklerinin de altını çizerek, “Dağ kızağımız Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşımaktadır. Bu tesisimiz Keçiören, Ankara ve Türkiye’ye değer katıyor; çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza güzel bir heyecan yaşatıyor. Buna benzer birçok tesisin proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Cumhuriyet Kulemizin ihalesini yaptık. Kulemiz, tamamlandıktan sonra içerisinde uzay terası ve bilim merkezi olacak. Çocuklarımız buralardan kolaylıkla istifade edebilecekler. Çocuklarımızın ufkunu açacak, onlara kaliteli bir gelecek çizecek projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

“OVACIK’I YEŞİL BİR VAHA YAPACAĞIZ”

Başkan Turgut Altınok, Keçiören Ovacık bölgesini yeşil bir vaha görünümüne kavuşturmaya başladıklarının da altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

“İlçemizde, çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandırıyoruz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü, sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip geliştirdik. Meşru ve haklı kazanç elde ederek, rüşvet almadan, çalmadan, dolandırmadan, soymadan, yetim hakkı yemeden ve harama el uzatmadan bu bölgemize yatırım yapmak isteyen işletmelerimizin de önünü açıyoruz.  Her türlü helal yatırım ülkemizin zenginleşmesi açısından oldukça önemlidir.”
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28 Haz 2020 - 11:29 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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