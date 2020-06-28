Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur’an-ı Kerim’i 12 ay gibi kısa bir sürede hıfzeden görme engelli Ravzanur Koçaker kızımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim zihnine nakşettiği Kur’an ile amel etmeyi nasip etsin. İmam hatip ortaokulu öğrencisi olan 11 yaşındaki evladımıza eğitim hayatında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
28 Haz 2020 - 12:54- Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kur’an-ı Kerim’i hıfzeden Koçaker’e tebrik mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur’an-ı Kerim’i 12 ay gibi kısa bir sürede hıfzeden görme engelli Ravzanur Koçaker’i tebrik etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.