Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu. "Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleriyle paylaşılan videoda, nefes kesen operasyonlar ve tatbikatlara yer verildi.
28 Haz 2020 - 13:27- Gündem
MSB’den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde videolu paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 229’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı. Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihine vurgu yapılan videoda, operasyonlar ve tatbikatlara ait anlara yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.