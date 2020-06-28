MSB’den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu. "Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleriyle paylaşılan videoda, nefes kesen operasyonlar ve tatbikatlara yer verildi.

(İHA)