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28 Haz 2020 - 15:18- Gündem

SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı

İstanbul’daki bir vatandaş, ölen kocasının ardından ölüm aylığı bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim yatırdığını ancak aylık bağlanmadığını SGK’nın kendisine yaşlılık aylığı bağlamasını veya aylık bağlaması mümkün değilse yatırdığı miktarları geri ödemesini talep ederek Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Konuyu incelemeye alan KDK uzmanları, kadının yatırdığı prim ödemelerini SGK’dan geri aldı.
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İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yaparak, ölen kocasının ardından ölüm aylığı bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurduğunu belirtti. Vatandaş “www.ombudsman.gov.tr” üzerinden yaptığı başvuruda SGK’dan kendisine 900 günlük prim ödeme gün sayısının tamamlanması için askerlik borçlanması yapılması gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Bunun üzerine başvuru yapan kadın, askerlik borçlanması yapılması için SGK’ya gerekli bedeli yatırdı. SGK bu sefer vatandaşa, yaşlılık aylığı alabilmesi için ölen kocasının Bağ-Kur yapılandırması kapsamındaki borcunun da ödenmesi gerektiğini söyledi. Bahsi geçen borcu da yatıran kadına aylık bağlanacağı söylense de bir türlü yaşlılık aylığı ödenmedi.

Ombudsmana başvuran kadın, SGK’nın kendisine yaşlılık aylığı bağlamasını, aylık bağlaması mümkün değilse yatırdığı miktarları geri ödemesini talep etti. Vatandaşın talebi üzerine meseleyi incelemeye alan KDK uzmanları, SGK ile yaptıkları görüşmelerde kişinin ölen eşinin 926 günlük prim ödeme gün sayısının bulunduğunu, kanunen yaşlılık aylığı alınması için bin 800 günlük prim ödemesinin bulunması gerektiğini kaydetti. KDK, SGK’dan kadının ödediği borçlanma bedellerinin iadesini talep etti. KDK’nın talebi üzerine SGK, vatandaşa ödediği bedellerin iadesi için işlem başlattı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

28 Haz 2020 - 15:18 İHA Ankara- Gündem

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