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28 Haz 2020 - 21:09- Gündem G: 28 Haz 2020 - 21:10

Son Dakika Deprem! Muğla'nın Marmaris 5,2 büyüklüğünde sallandı

AFAD, saat 20.43'te Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

28 Haz 2020 - 21:09 AA Ankara- Gündem

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