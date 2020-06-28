Günün özeti - 28 Haziran 2020

Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 97 olduğunu açıkladı.
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AYT heyecanı sona erdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan AYT, 13.15’te sona erdi. Okul önünde sosyal mesafe kuralına uymayarak çocuklarını bekleyen aileler polisler tarafından uyarıldı.
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Asker uğurlamasından şok görüntüler
Yasak olmasına rağmen asker uğurlamasından vazgeçmeyen bir grup, çift yönlü yolu ortalayarak araçların camlarına çıktı. Slogan atan grup konvoyunda bazı araçlar seyir halinde lastik yaktı.
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Mardin’e İHA’larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu
Mardin’de Mardin İl Jandarma Komutanlığınca İHA destekli yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu.
Bu şehrirde telefona bakarak yürümek yasaklandı
Japonya’nın Yamato şehrinde yürürken telefonla uğraşmak yasaklandı. Yasağın nedeni ise dikkatsizliğe bağlı kazalar.
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Dev çekirge "Çağaboğan" Elazığ’da görüntülendi
Türkiye’de zaman zaman görülen 20-25 santim uzunluğu ile bilinen Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ’da görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.