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29 Haz 2020 - 09:14- Belediyeler G: 29 Haz 2020 - 09:21

Türkiye'nin en modern kesim alanı! Altındağ’da kurban hazırlığı başladı

Altındağ Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Tatlar Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en modern kurban satış ve kesim alanı baştan aşağı bakımdan geçirildi.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Tatlar Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en modern kurban satış ve kesim alanı baştan aşağı bakımdan geçirildi.

Kurban Satış ve Kesim Alanı, Kurban Bayramı'nda yine Altındağlıların yüzünü güldürecek. Geçtiğimiz yıl yenilenen ve tam kapasiteyle hizmet veren tesis, bu yıl da en iyi hizmeti vermeye hazırlanıyor. Altındağ Belediyesi, tesisi baştan aşağı yeniliyor. Tesiste gerekli incelemeleri yapan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, hem satış hem de kesim hizmetinin en modern şekilde yapılacağını ve gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alınacağını söyledi.

BAŞTAN AŞAĞI BAKIM

Tesiste bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, tesisin tam kapasite çalışması ve Altındağlı vatandaşlara kusursuz hizmet verebilmesi için tüm detayları gözden geçirdi. Tesisin genel temizliği ve peyzaj düzenlemesi yapılırken, ilaçlama çalışmalarıyla ise hijyen sağlandı. Genel olarak bakım ve onarımdan geçirilen tesiste, boya ve badana çalışması da gerçekleştirildi.

TRAFİK ÇİLESİNE SON

Geçmiş yıllarda alana gösterilen büyük ilgi nedeniyle oluşan trafik problemi de yapılan düzenlemelerle son buldu. Tesise giriş yolunun yan tarafında stabilize bir yol açan Altındağ Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik problemini de ortadan kaldırdı. Kurban satın almak veya kesmek için tesise gelen araçlarla, işi biten vatandaşların tesisten ayrılırken kullandığı yolu ayıran Altındağ Belediyesi, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

KONFORLU TESİS

Türkiye'nin en modern kurban satış ve kesim alanını, alınan hijyen tedbirleriyle, bu yıl da Altındağlı vatandaşların hizmetine sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "200 dönümlük bir alan üzerinde yer alan tesiste birbirinden bağımsız 360 adet hayvan barınağı bulunuyor. Bu barınaklarda 7 bin ile 10 bin arasında hayvan oldukça sağlıklı koşullarda barınabiliyor. Tesiste, kurban satıcıları için sosyal alan da var. Hayvanların yanında konaklayan besiciler için de konforlu bir ortam mevcut... Mescitten abdesthaneye, kafeteryadan duş alacakları, yemek yiyecekleri yerlere kadar her şey var. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız, her tür sağlık kontrollerinin yapıldığı bu alandan gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabildikleri gibi, modern ve usülüne uygun bir şekilde kesim de yapabilecek. Kesimhaneyi son teknolojik ekipmanlarla modernize ettik” dedi.

OTOPARK SORUNU YOK

Tesiste otopark sıkıntısının da yaşanmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Balcı, modern tesisin Altındağlı vatandaşları beklediğini söyledi. “Sağlık ve afiyetle Kurban Bayramı'na erişelim inşallah..." diyen Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi'nin vatandaşların kurban ibadetini en iyi biçimde ve şartlarda yerine getirebilmesi için çalıştığının da altını çizdi.
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29 Haz 2020 - 09:14 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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