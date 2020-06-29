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29 Haz 2020 - 10:14- Belediyeler G: 29 Haz 2020 - 10:21

ASKİ su israfına geçit vermiyor! 7 milyon TL tasarruf sağlayacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tasarruf ve kaynakların verimli kullanımı ilkesini her alanda yaygınlaştırıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tasarruf ve kaynakların verimli kullanımı ilkesini her alanda yaygınlaştırıyor. Su kayıp ve kaçaklarıyla etkin bir mücadele yürüten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi olan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin yıllardır ihmal edilen filtreleme sistemini yerli teknoloji ile yeniledi. ASKİ bu sayede yılda 1 milyon metreküp su kaybının önüne geçerek, 7 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ankara halkının tek bir kuruşu bile heba edilmeyecek” açıklaması doğrultusunda yıllardır ihmal edilen sorunlar büyükşehir imkanlarıyla tek tek çözüme kavuşturuluyor.

Belediyenin tüm birimlerinde tasarruf anlayışı ve kaynakların verimli kullanımı konusunda çalışmalar hızlandırılırken, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de (ASKİ) bir yandan altyapı yenileme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da suyun fiziki kaybıyla mücadele ediyor.

ASKİ SU İSRAFINA GEÇİT VERMİYOR

Ankara’yı besleyen barajlardan gelen suyu arıtarak içme ve kullanıma hazır hale getiren ASKİ, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kullanım ömrünü dolduran ve yılda 1 milyon metreküp su kaybına neden olan filtre otomasyon sistemini yeniledi.

ASKİ, ileri teknolojiye sahip yeni filtre sistemi sayesinde su israfının önüne geçerek, suyun süzme işlemini farklı seviyelerde gerçekleştirmeyi ve Ankaralılara daha kaliteli içme ve kullanma suyu sağlamayı amaçlıyor.

YILDA 7 MİLYON TL TASARRUF

Su kaynaklarını korumak ve verimli kullanmak için titizlikle çalışan ASKİ, 1984 yılından beri kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan filtreleme ünitesini yenileyerek, çağın gerektirdiği teknolojik donanıma kavuşturdu.

Toplam maliyeti 6,5 milyon TL olan modern filtreleme sistemi sayesinde yılda 1 milyon metreküp suyun israfının önüne geçilerek, 7 milyon TL de tasarruf sağlanacak.

YERLİ TEKNOLOJİ KULLANILDI

Pnömatik (havayla çalışan) ve yerli teknoloji ile donatılan yeni filtre otomasyon sistemi hakkında bilgi veren ASKİ yetkilileri, sistemin otomatik olarak kontrol sağlayacağını ve böylece olası aksaklıkların önüne geçilebileceğini belirtti.

Yetkililer, üretim tarihinin üzerinden uzun yıllar geçen ve yedek parça temin edilemediği için arıza durumunda onarımı yapılamayan önceki ithal hidrolik sistemin ise zaman zaman yağ sızıntısı yaparak suyun kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Su seviyesinin yükselmesi ve suyun basıncında yaşanan dalgalanmalarla ilgili veri sağlayan ve otomatik olarak müdahale edebilen filtre otomasyon sistemi sayesinde ayrıca olası su taşkınlarının da önüne geçilecek.
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29 Haz 2020 - 10:14 Ankara- Belediyeler

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