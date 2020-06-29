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29 Haz 2020 - 10:28- Belediyeler G: 29 Haz 2020 - 10:36

Yenimahalle'nin 5'inci yüzme havuzu ve 11’inci gündüz bakımevi yolda!

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Ata Mahallesi Muhtarı Cem Gürkan’ı belediyede ağırlayarak,bölgeye yapılacak yatırımları değerlendirdi.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Ata Mahallesi Muhtarı Cem Gürkan’ı belediyede ağırlayarak,bölgeye yapılacak yatırımları değerlendirdi.

Başkan Fethi Yaşar’ın yeni dönem projeleri arasına aldığı 5’inci olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksi ile ilçenin 11’inci gündüz bakımevi Ata Mahallesi’nde hayata geçirilecek. Projeleri tamamlanan iki yatırım için önümüzdeki günlerde ilk kazma vurulacak.

Yenimahalle’nin 5’inci havuzu yolda

Yenimahalle İlçesi, belediye tarafından hizmete açılan Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit,  Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzu ve sosyal tesislerinin yanı sıra ilçenin 5’inci yarı olimpik havuzu Ata Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri ile yüzme şampiyonu olacak. Projesi tamamlanan ve önümüzdeki günlerde 6 bin 800 metrekare arsa alanına temeli atılacak olan proje, yaklaşık 3 bin 600 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. Bodrum ve zemin kattan oluşan yapıda,  yüzme havuzu, aktif ve pasif spor salonu,  boks salonu, personel yemek salonu, mescit, sauna, kafeterya, doktor odası, bay-bayan soyunma-duş odaları olacak. Ayrıca tesiste, protokol, yönetim, cankurtaran odası ve teras da yer alacak.

Okul öncesi eğitimde Yenimahalle farkı

Anaokullarıyla okul öncesi 3-6 yaştaki çocuklara oyun ve eğitimi iç içe veren Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 11’inci gündüz bakımevi için de kolları sıvadı.

80. Yıl, Batıkent, Ragıp Tüzün, Adile Naşit,  Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak, Barış Manço, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Karşıyaka, Ostim ve Turgut Özal mahallelerinde bulunan 10 ayrı gündüz bakımevinde Yenimahalle’nin minik yavrularına eğitim veren belediye, Ata Mahallesi kreşi ile eğitim çıtasını yükseltiyor.

7 bin 500 metrekare arsa alanına yapılacak olan eğitim yuvası, yaklaşık 4 bin 200 metrekare kapalı alanda 200 çocuğa hizmet verecek. Gündüz bakımevinde 14 adet sınıf, 8 adet uyku odası, çok amaçlı salon, yemekhane, doktor odası ve çocukların rahatlıkla oyun oynayabileceği açık alan bulunacak.

''Ata Mahallesi yatırımlarımızla şenlenecek''

11 yıldır Yenimahallelilere verdiği her sözü tuttuğunu, ilçeye yapılan yatırımlarla Yenimahalle’nin Türkiye’de örnek ilçe olduğunu anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bizim hizmet anlayışımızda her mahallemize eşit hizmet vardır. Ata Mahallesi en uzak mahallelerimizden biri olmasına rağmen gelişmeye en müsait bölgemiz biz de alt ve üst yapıyı destekleyerek bu gelişmeye destek olduk. Gözden ıraktı ama gönlümüzde en gözde mahallelerimizden biri. Ata sakinlerimize havuz ve kreş sözü vermiştim. İnşallah bu dönem Ata Mahallemiz yatırımlarımızla şenlenecek ” dedi.
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29 Haz 2020 - 10:28 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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