Beypazarı Belediyesi'nden çevre temizleme ve düzenleme çalışması

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu bahçesinde çevre temizleme ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri, Meslek Yüksekokulu bahçesinde çim ve yabani ot biçimlerini yaparken ayrıca okul bahçesini rengarenk yazlık çiçeklerle buluşturdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.